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В главных учениях НАТО в 2025 году примут участие около 10 тысяч военных

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Штаб верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе обнародовал подробности проведения в январе и феврале военных учений Steadfast Dart 2025 (STDT25).

В пресс-релизе эти учения названы крупнейшими в 2025 году и отмечено, что они "станут первыми крупномасштабными учениями по развертыванию сил реагирования НАТО (ARF), проводимыми в различных географических точках в зоне ответственности главнокомандующего Объединенными вооруженными силами".

В учениях примут участие около 10 тысяч солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев из 9 государств-членов НАТО - Болгарии, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Румынии, Словении, Турции и Франции. Целью учений Steadfast Dart 2025 названа проверка "возможности и процедуры развертывания, а также оперативной совместимости между странами, предоставляющими войска и принимающими их".

"Учения STDT25 продемонстрируют способность альянса быстро развертывать силы для укрепления средств НАТО, расположенных вдоль восточного фланга", - рассчитывают в штабе. Сценарий будет имитировать возникновение "конфликта с почти равным противником".

По замыслу штаба, это должно показать, что ARF способны к "сложным операциям на расстоянии в тысячи километров в Восточной Европе и в любых условиях".

Учения "носят оборонительный характер, являются прозрачными, соразмерными и проводятся в полном соответствии с нашими международными обязательствами", сказано в пресс-релизе.

К учениям привлекаются 17 военно-морских средств, включая десантные корабли, фрегаты, корабли противоминной обороны, эсминцы и подводные лодки; более 20 самолетов, в том числе EF2000, F16, AV 8B HARRIER, A400; более 1,5 тысяч единиц военной техники, включая танки, ракетные установки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

НАТО Бельгия Европа Steadfast Dart
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