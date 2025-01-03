В AZAL опровергли сообщения о нештатной ситуации с рейсом Баку-Казань

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Azerbaijan Airlines (AZAL) опровергли сообщения ряда СМИ о возникновении в воздушном пространстве России 1 января 2025 года нештатной ситуации с самолетом, выполнявшим рейс из Баку в Казань.

"На некоторых азербайджанских медиаресурсах появилась информация о якобы возникшей 1 января 2025 года нештатной ситуации с рейсом Баку-Казань в воздушном пространстве России, в частности над Астраханью. Указанный рейс Azerbaijan Airlines (AZAL) был выполнен в штатном режиме, в соответствии с расписанием и международными стандартами безопасности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.