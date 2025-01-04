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Глава "Росатома" заявил о намерении поддерживать диалог с МАГАТЭ

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что намерен в 2025 году продолжить консультации с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в отношении атомных объектов, находящихся на линии боевого соприкосновения.

"Мы активно продолжаем взаимодействовать с МАГАТЭ. (...) Мы, конечно, будем встречаться, и с генеральным директором, господином Гросси. Эти консультации будут продолжены и в текущем году. Наша главная мечта - это, конечно, как можно скорее станцию (ЗАЭС - ИФ) поднять в мощность, начать вырабатывать электроэнергию", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

Он отметил, что в настоящее время ситуация на Запорожской АЭС "находится под полнейшим контролем с точки зрения ядерных технологий". "Обстрелы продолжаются, и береговой линии, и прилетают на территорию станции, было несколько терактов в городе, но город возрождается", - добавил глава "Росатома".

По словам Лихачева, Энергодар стал городом, на который направлена "вся любовь и поддержка большой атомной семьи".

"И Курчатов, конечно, и Энергодар, сегодня это два наших форпоста, и мы делаем все, чтобы и с точки зрения технологических процессов это было, как говорится, на 5 с плюсом, и самое главное, чтобы люди себя чувствовали членами семьи, защищенными, и в части сегодняшнего дня, и в части своего будущего", - подчеркнул глава госкорпорации.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Алексей Лихачев ЗАЭС Росатом
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