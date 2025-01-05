Армия обороны Израиля атаковала более ста целей в секторе Газа

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Израильская армия нанесла удары по более чем ста целям в Газе.

"В рамках операции армии обороны Израиля и общей службы безопасности (израильская военная разведка) были атакованы более ста целей в разных частях сектора Газа, уничтожены десятки террористов ХАМАС", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье армейским командованием.

В командовании отметили, что в частности удары были нанесены по районам расположения установок для запуска ракет по территории Израиля.

Представители властей в Газе сообщили, что жертвами ударов стали 186 человек. Израильские военные в свою очередь отметили, что предприняли все необходимые меры для того, чтобы минимизировать ущерб мирным жителям.