Поиск

Армия обороны Израиля атаковала более ста целей в секторе Газа

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Израильская армия нанесла удары по более чем ста целям в Газе.

"В рамках операции армии обороны Израиля и общей службы безопасности (израильская военная разведка) были атакованы более ста целей в разных частях сектора Газа, уничтожены десятки террористов ХАМАС", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье армейским командованием.

В командовании отметили, что в частности удары были нанесены по районам расположения установок для запуска ракет по территории Израиля.

Представители властей в Газе сообщили, что жертвами ударов стали 186 человек. Израильские военные в свою очередь отметили, что предприняли все необходимые меры для того, чтобы минимизировать ущерб мирным жителям.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 05 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Непогода в Великобритании привела к приостановке работы несколько аэропортов

Непогода в Великобритании привела к приостановке работы несколько аэропортов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 января

Операция США и союзников против хуситов

США и Великобритания наносят удары по Йемену

США и Великобритания наносят удары по Йемену

Канцлер Австрии решил уйти в отставку после неудачных переговоров по коалиции

Что произошло за день: суббота, 4 января

Трамп после победы на выборах получил от доноров более $200 млн

Трамп после победы на выборах получил от доноров более $200 млн

Блинкен не считает, что США были близки к вооруженному конфликту с РФ

Блинкен не считает, что США были близки к вооруженному конфликту с РФ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о применении С-400 и "Панциря-СМ" для поражения ATACMS

Из Грузии депортированы 25 иностранцев после участия в акциях протеста в Тбилиси

Что случилось этой ночью: суббота, 4 января

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2080 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе132 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5650 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов181 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау72 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии139 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });