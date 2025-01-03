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В Финляндии суд продлил арест танкера Eagle S

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Финляндии окружной суд Хельсинки продлил задержание танкера под флагом Островов Кука, подозреваемого в повреждении электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и четырех коммуникационных кабелей.

"Заседание суда было закрытым, рассматривавшиеся документы также держались по требованию полиции в секрете. Главный инспектор полиции Сами Лииматайнен обосновал закрытый режим следственными соображениями, поскольку досудебное расследование все еще находится на ранней стадии", - сообщили финские СМИ.

С просьбой отменить арест танкера, которое власти Финляндии рассматривают как судно российского "теневого флота", обратился владелец судна - компания Caravella. Представлявший ее интересы адвокат Герман Юнгберг ходатайствовал о проведении открытого заседания суда, но прошение не было удовлетворено.

В миреВ Финляндии началась госинспекция задержанного танкера Eagle SЧитать подробнее

Национальное бюро расследований арестовало судно 28 декабря и направило его в территориальные воды страны в порт Килпилахт в Порвоо, где оно сейчас и стоит на якорной стоянке.

Полиция подозревает, что судно бросило якорь в море и намеренно протащило его или якорную цепь по морскому дну, повредив 25 декабря электрический кабель между Финляндией и Эстонией, а также четыре коммуникационных кабеля: три Эстония-Финляндия и один Финляндия - Германия.

Национальное бюро расследований сообщило, что судно арестовано в качестве доказательства по уголовному делу. На борту проводятся технические исследования и допросы экипажа. Ожидается, что расследование в целом займет не менее месяца.

Финский оператор системы передачи электроэнергии Fingrid и телекоммуникационная компания Elisa объявили, что подали заявление о задержании судна с целью обеспечения претензий о возмещении ущерба. Как ожидается, что эти запросы будут рассмотрены позже в рамках другого процесса.

Финляндия Eagle S EstLink 2
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