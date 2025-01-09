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Блинкен надеется на соглашение по Газе до вступления в должность Трампа

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что посредники на переговорах по сектору Газа близки к соглашению и не исключил, что оно может быть достигнуто при нынешней американской администрации.

"Если мы этого не сделаем, то план о прекращении огня и освобождении заложников, который выдвинул президент Байден, будет передан новой администрации", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

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Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что нынешняя администрация готова информировать приходящую команду (избранного президента США Дональда Трампа - ИФ), чтобы они могли "сразу же взяться за дело".

Как сообщалось, Стив Уиткофф, назначенный Трампом спецпредставителем по Ближнему Востоку, на пресс-конференции Трампа в Мар-а-Лаго во вторник сказал, что на переговорах по Газе был достигнут большой прогресс.

"Я очень надеюсь, что к инаугурации у нас будет что-то хорошее, что можно объявить от имени президента", - заявил Уиткофф.

Представитель движения ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади заявил телеканалу "Аль-Маядин", что все спорные и нерешенные вопросы, которые препятствовали достижению соглашения по сектору Газа, успешно решены.

"Теперь мяч на стороне Нетаньяху, особенно после достижения согласия по всем пунктам (...)", - сказал Ахмад Абдул Хади.

В то же время, как сообщил Axios, официальный представитель Израиля заявил, что между Израилем и ХАМАС сохраняются разногласия почти по всем вопросам. По его словам, будет очень трудно достичь соглашения к 20 января, но оно может быть достигнуто в течение следующих нескольких недель.

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Хроника 07 октября 2023 года – 09 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джон Кирби Байден Трамп Энтони Блинкен
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