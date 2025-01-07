ВВС Бразилии завершили расшифровку "черных ящиков" разбившегося вблизи Актау самолета

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку бортовых самописцев самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау, сообщает азербайджанское агентство Report со ссылкой на бразильский портал G1.

"Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев", - сообщили источники G1 в центре.

Другое бразильское издание - газета O Globo - пишет, что информация, полученная при расшифровке "черных ящиков", уже отправлена властям Казахстана.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. Из находившихся на борту 67 человек погибли 38.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате внешнего воздействия в небе над Грозным.