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ВВС Бразилии завершили расшифровку "черных ящиков" разбившегося вблизи Актау самолета

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку бортовых самописцев самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ казахстанского города Актау, сообщает азербайджанское агентство Report со ссылкой на бразильский портал G1.

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"Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев", - сообщили источники G1 в центре.

Другое бразильское издание - газета O Globo - пишет, что информация, полученная при расшифровке "черных ящиков", уже отправлена властям Казахстана.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. Из находившихся на борту 67 человек погибли 38.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате внешнего воздействия в небе над Грозным.

Крушение самолета в Казахстане

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Актау Казахстан Azerbaijan Airlines (AZAL)
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