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Лукашенко заявил о планах тихо и спокойно передать власть новому поколению

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть и готов сделать все для того, чтобы тихо передать ее новому поколению.

"Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению", - заявил Лукашенко во время посещения храма в Логойске (Минская область) во вторник, его слова приводит госагентство БелТА.

Президент Белоруссии при этом выразил надежду, что ему еще удастся пожить и при новой власти.

"Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои - не то, что это мой ребенок. Мои дети - вот эти (указывая на детей в церкви - прим.). Я хочу видеть, как они будут жить. Вот моя цель", - отметил Лукашенко.

"Поэтому это большое мое преимущество, что я не пытаюсь силой как-то удержать власть", - добавил он.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. На участие в них претендуют пять человек, включая Лукашенко, который занимает пост президента республики с 1994 года и намерен идти на седьмой президентский срок.

В ноябре 2019 года, накануне выборов президента, которые состоялись в 2020 году, Лукашенко заявил о решении выдвигаться на выборах, отметив что "не намерен держаться за власть, если его не будет поддерживать народ". "Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду", - сказал тогда Лукашенко.

После президентских выборов 9 августа 2020 года в Белоруссии в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Лукашенко. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Затем акции прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками.

Александр Лукашенко Белоруссия
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