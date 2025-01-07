Умер французский политик Жан-Мари Ле Пен

Жан-Мари Ле Пен (в центре) Фото: Michel Stoupak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сооснователь и бывший руководитель французского крайне правого "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен скончался во вторник в возрасте 96 лет, сообщают СМИ Франции.

"Я не умру в кресле, считающим четки", - повторял легендарный французский политик, слова которого приводит парижская Le Figaro.

Издание напомнило, что, вопреки возражениям врачей, Ле Пен, действительно, до последних лет был активен, несмотря на его отстранение от дел в собственной партии, преобразованной в "Национальное объединение", которое возглавила его дочь Марин.

В апреле 2018 года, почти в 90 лет, Ле Пен вступил в европейскую партию националистов "Альянс за мир и свободу".

"Ушла из жизни самая противоречивая современная политическая фигура во Франции. Это "дьявол республики", который на протяжении тридцати лет навязывал свои взгляды и провокации в публичном пространстве, служа красной тряпкой практически для всего политического спектра", - так его характеризует Le Figaro.

Газета отмечает "беспрецедентный ораторский талант пятикратного кандидата в президенты, сочетающий в себе эрудицию и резкость", и пишет, что "коллекционер судебных приговоров был нарушителем табу".

Жан-Мари Ле Пен родился 20 июня 1928 года в Бретани в деревне Трините-сюр-Мер в семье рыбака и портнихи. После Второй мировой войны получил юридическое образование в Париже. По окончании университета пошел на военную службу в Иностранный легион, участвовал в колониальных войнах Франции.

Возглавлял "Национальный фронт" с момента его основания в 1972 году до января 2011 года.

В 2002 году вышел во второй тур президентских выборов, получив 16,86% голосов в первом туре и набрав несколько больше - 17,8 % - во втором.

Основными позициями его политики были сокращение иммиграции и прекращение евроинтеграции Франции.

Ле Пен, считавшийся его противниками антисемитом, был подвергнут крупному штрафу за высказывание о том, что газовые камеры нацистской Германии были "лишь эпизодом в истории Второй мировой войны".

20 августа 2015 года "Национальный фронт" заявил, что исключил из рядов партии своего бывшего лидера.