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Сын Трампа прилетел в Гренландию с "долгим персональным" визитом

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Дональд Трамп-младший, сын избранного президента США Дональда Трампа, во вторник прибыл на личном самолете в Нуук - столицу Гренландии, самоуправляемой территории Дании, сообщают западные СМИ.

До этого Трамп-младший говорил, что визит носит частный характер, и что он прилетит на остров в качестве туриста.

"Нет, я не собираюсь покупать Гренландию. Как ни странно, на самом деле я собираюсь в очень долгую персональную поездку в Гренландию", - заявил он накануне в своем подкасте.

Во время своего первого президентского срока Трамп, как сообщали американские СМИ, озвучивал идею обменять Пуэрто-Рико на Гренландию или просто купить остров. Впоследствии политик заявлял, что приобретение у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным. Власти Дании в свою очередь тогда высказались против продажи острова.

После победы на президентских выборах США Трамп не раз заявлял, что считал бы правильным установить контроль над Гренландией.

В свою очередь премьер-министр Гренландии Муте Эгеде критиковал Трампа за подобные заявления. "Гренландия - наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть долгую борьбу за свободу", - говорилось в заявлении Эгеде.

Однако позднее, напоминает СМИ, в новогодней речи Эгеде озвучил планы добиваться независимости Гренландии от Дании.

Гренландия США Дональд Трамп Дональд Трамп-младший
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