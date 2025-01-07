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Суд отказался переносить приговор Трампу

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Апелляционный суд штата Нью-Йорк отказался переносить приговор избранному президенту США Дональду Трампу по так называемому "делу Сторми Дэниелс", касающемуся фальсификации документов, сообщает CNN.

Судья Эллен Гесмер отклонила запрос об отсрочке вынесения приговора после недолгого слушания. О причинах такого решения она не сообщила. Трамп на слушании не присутствовал.

Ранее сообщалось, что судья Хуан Мерчан назначил вынесение приговора по "делу Сторми Дэниелс" на 10 января. Таким образом, Трамп станет первым президентом США, осужденным за тяжкие преступления.

В конце мая прошлого года суд присяжных единогласно признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения, касающимся фальсификации документов.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году он якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники, что министерство юстиции США рассматривает возможность закрыть два уголовных дела против избранного президента до инаугурации.

По данным NBC, сотрудники Минюста таким образом пытаться "соблюсти давнюю политику министерства, согласно которой действующий президент не может подвергаться уголовному преследованию".

Инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

США Дональд Трамп дело Сторми Дэниелс приговор
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