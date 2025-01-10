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Шалленберг возглавил временное правительство Австрии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Австрии Александер Шалленберг вступил в должность председателя временного правительства, сообщили в пятницу в федеральном ведомстве канцлера.

"Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил министру иностранных дел Александеру Шалленбергу принять управление федеральной канцелярией и председательствовать во временном федеральном правительстве", - говорится на сайте ведомства.

При этом Шалленберг останется и на посту министра иностранных дел Австрии.

Ранее Шалленберг уже возглавлял временное правительство с октября до декабря 2021 года после отставки канцлера Себастьяна Курца.

Назначение Шалленберга последовало за отставкой канцлера Карла Нехаммера, о которой он объявил на прошлой неделе после провала переговоров по формированию коалиционного правительства. Кроме того, Нехаммер сообщил, что покинет пост председателя Австрийской народной партии (АНП).

В сентябре в Австрии прошли парламентские выборы, по итогам которых Австрийская партия свободы (АПС) завоевала 29,2% голосов, впервые победив на выборах. На втором месте АНП с 26,48%, Социал-демократическая партия на третьем с 21,05%.

При этом у АПС было недостаточно мест в парламенте для самостоятельного создания правительства, а другие политические силы отказались от формирования коалиции с этой партией. Тогда АНП и социал-демократы решили воспользоваться ситуацией и провели переговоры с партией NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум) для формирования коалиционного правительства, однако не достигли цели.

Австрия Александер Шалленберг
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