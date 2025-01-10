Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен и.о. премьера Бганба

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба ушел в отпуск на время проведения избирательной кампании в республике.

"В связи с официальной регистрацией кандидатом в президенты Абхазии, в соответствии со статьей 66 конституции республики и статьей 10 конституционного закона "О выборах президента" и.о. президента Бадра Гунба ушел в отпуск на период избирательной кампании" - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Отмечается, что исполнение обязанностей президента на период предвыборной кампании возложено на и.о. премьер-министра Валерия Бганба.

ЦИК Абхазии в пятницу зарегистрировал четверых кандидатов в президенты, подписные листы еще одного претендента на высший государственный пост изучаются членами Центризбиркома.

"После регистрации в ЦИК кандидаты имеют право на проведение предвыборной агитации", - сообщил журналистам глава центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан.

Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля.