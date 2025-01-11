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Байден заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонной беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что считает необходимым продолжение военной помощи Киеву, сообщил Белый дом.

"Президент Байден подчеркнул важность продолжения поддержки Украины в ее борьбе за свободу, чтобы украинский народ мог обеспечить справедливый и прочный мир, которого он заслуживает", - говорится в сообщении.

Байден также заявил об усилиях США, направленных на "укрепление позиций (Киева - ИФ) по отношению к России".

Американский президент напомнил, что за последние несколько месяцев Вашингтон поставил Киеву "сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные возможности", а также объявили о новом пакете санкций против российского энергетического сектора.

Кроме того, Белый дом сообщил, что Зеленский "проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании в войне".

США Джо Байден Украина Россия
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