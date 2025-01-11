Байден надеется, что Конгресс не допустит прекращения помощи Украине при Трампе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден рассчитывает, что американские законодатели выступят против сворачивания помощи Украине новой администрацией во главе с Дональдом Трампом.

Байден заявил журналистам, что, по его мнению, в Конгрессе США "значительное число и демократов, и республиканцев выступают за продолжение поддержки Украины".

"Я рассчитываю, что они открыто не согласятся с Трампом, если президент примет решение об изменении позиции", - сказал он.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден в телефонной беседе с Владимиром Зеленским "подчеркнул важность продолжения поддержки Украины" и проинформировал украинского президента об усилиях США в этом направлении для "укрепления позиций (Киева - ИФ) по отношению к России".