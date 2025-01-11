В ФРГ появится военное оперативное соединение для защиты объектов инфраструктуры

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Командование Бундесвера собирается создать оперативное соединение, в задачи которого будет входить защита ключевых объектов инфраструктуры ФРГ, сообщает издание "Тагесшау".

За счет нового формирования глава Минобороны ФРГ Борис Писториус хочет укрепить внутреннюю безопасность страны. Соединение будет состоять из кадровых военнослужащих и резервистов, находиться под единым командованием, пишет издание.

В задачи соединения будет входить защита портов, железнодорожной сети, грузовых станций, трубопроводов, мостов, путей перевозки войск, транспортных развязок, цифровой инфраструктуры. Также военнослужащие будут обеспечивать использование НАТО германской территории для операций альянса. В мирное время соединение могут задействовать при стихийных бедствиях, террористических атаках и пандемиях.

"Тагесшау" отмечает, что создание нового соединения также связано с предположением, что командование НАТО в случае чрезвычайной ситуации перебросит нынешние дивизии Бундесвера к внешней границе альянса - в район, вероятно, Польши, Литвы и Эстонии. Тогда новое соединение будет готово к действиям по обороне территории ФРГ.

Издание не уточняет, какова может быть численность нового соединения.