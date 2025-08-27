Поиск

Кабмин Германии одобрил законопроект о призыве в армию на добровольной основе

Фото: Omer Messinger/Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров Германии дал согласие на законопроект о призыве в Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) на добровольной основе, сообщают в среду западные СМИ.

Данный законопроект должен быть принят Бундестагом.

Инициативу пытаются реализовать в связи с планами министерства обороны Германии увеличить к началу 2030-х годов численность вооруженных сил со 180 тыс. до 260 тыс. человек, в том числе с целью "соответствия новым стандартам НАТО".

Согласно законопроекту, нормы призыва будет ежегодно повышаться: от 20 тыс. человек в 2026 году до 38 тыс. в 2030 году. В случае невыполнения плана правительство может вернуть воинскую повинность, действие которой приостановили в 2011 году.

Также в военном ведомстве выразили надежду, что в случае вступления закона в силу количество резервистов - 100 тыс. человек в 2025 году - увеличится вдвое.

В Минобороны также надеются, что часть резервистов впоследствии захочет поступить на действительную военную службу.

"Численность Бундесвера необходимо увеличить. Необходимость в этом диктует международная обстановка, и прежде всего, действия со стороны России", - цитируют СМИ министра обороны Германии Бориса Писториуса с пресс-конференции.

В июне Писториус заявлял, что Бундесвер должен нарастить численность служащих на 60 тыс. человек - примерно на треть от нынешнего состава в 182 тыс. человек.

Бундесвер Бундестаг Германия
