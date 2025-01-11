"Альтернатива для Германии" начала двухдневный съезд в Саксонии

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в субботу начала двухдневный съезд в городе Риза в Саксонии, передает Associated Press (AP).

На встрече партийные лидеры должны официально выдвинуть кандидатуру председателя АдГ Алисы Вайдель на пост канцлера ФРГ на запланированных на февраль парламентских выборах, а также завершить составление предвыборной программы.

Одновременно с тем противники АдГ вышли на улицы на акции протеста. Немецкая полиция нарастила присутствие в местах, где ожидаются тысячи демонстрантов.

При этом ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, представитель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выразил опасения в связи с поддержкой, которую бизнесмен Илон Маск выражает АдГ. Маск, близкий к избранному президенту США Дональду Трампу, предполагал, что только АдГ способна решить проблемы, с которыми столкнулась ФРГ.

По данным AP, опросы общественного мнения в преддверии выборов показывают, что электорат отдает наибольшее предпочтение Христианско-демократическому союзу (ХДС) и его лидеру Фридриху Мерцу с 30% поддержки. АдГ - на втором месте по популярности, с 20% рейтинга. Однако другие партии отказываются работать с АдГ, что снижает шансы на избрание Вайдель на пост канцлера.

Отдать голос за СДПГ выражали готовность 14-17% опрошенных.

Немецкие партии готовятся к досрочным выборам, намеченным на 23 февраля 2025 года, на семь месяцев раньше срока.

Руководство СДПГ приняло решение вновь выдвинуть Шольца в качестве кандидата на эту должность. Это решение еще должен утвердить партийный съезд 11 января, однако немецкие СМИ отмечали, что это просто формальность. К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер ХДС Мерц и вице-канцлер Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые".