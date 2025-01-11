Поиск

"Альтернатива для Германии" начала двухдневный съезд в Саксонии

"Альтернатива для Германии" начала двухдневный съезд в Саксонии
Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в субботу начала двухдневный съезд в городе Риза в Саксонии, передает Associated Press (AP).

На встрече партийные лидеры должны официально выдвинуть кандидатуру председателя АдГ Алисы Вайдель на пост канцлера ФРГ на запланированных на февраль парламентских выборах, а также завершить составление предвыборной программы.

Одновременно с тем противники АдГ вышли на улицы на акции протеста. Немецкая полиция нарастила присутствие в местах, где ожидаются тысячи демонстрантов.

В миреШольца обеспокоила поддержка "Альтернативы для Германии" со стороны МаскаЧитать подробнее

При этом ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, представитель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выразил опасения в связи с поддержкой, которую бизнесмен Илон Маск выражает АдГ. Маск, близкий к избранному президенту США Дональду Трампу, предполагал, что только АдГ способна решить проблемы, с которыми столкнулась ФРГ.

По данным AP, опросы общественного мнения в преддверии выборов показывают, что электорат отдает наибольшее предпочтение Христианско-демократическому союзу (ХДС) и его лидеру Фридриху Мерцу с 30% поддержки. АдГ - на втором месте по популярности, с 20% рейтинга. Однако другие партии отказываются работать с АдГ, что снижает шансы на избрание Вайдель на пост канцлера.

Отдать голос за СДПГ выражали готовность 14-17% опрошенных.

Немецкие партии готовятся к досрочным выборам, намеченным на 23 февраля 2025 года, на семь месяцев раньше срока.

Руководство СДПГ приняло решение вновь выдвинуть Шольца в качестве кандидата на эту должность. Это решение еще должен утвердить партийный съезд 11 января, однако немецкие СМИ отмечали, что это просто формальность. К настоящему моменту кандидатами в канцлеры также являются лидер ХДС Мерц и вице-канцлер Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые".

Германия Альтернатива для Германии АдГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Общие потери ВСУ на курском направлении превысили 50,8 тыс. военнослужащих

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц

Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц

Пожарные начали сдерживать пожары к западу и востоку от Лос-Анджелеса

Пожарные начали сдерживать пожары к западу и востоку от Лос-Анджелеса

Что случилось этой ночью: суббота, 11 января

Володин встретился с вступившим в должность президента Венесуэлы Мадуро

Володин встретился с вступившим в должность президента Венесуэлы Мадуро

США объявили масштабный пакет санкций против российской нефтянки. Обобщение

Байден заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине

Байден заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине

Власти Мексики уверены, что предотвратят повышение тарифов на экспорт в США

Власти Мексики уверены, что предотвратят повышение тарифов на экспорт в США

В Гренландии заявили о нежелании оставаться в составе Дании или присоединяться к США

В Гренландии заявили о нежелании оставаться в составе Дании или присоединяться к США

Что произошло за день: пятница, 10 января

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе204 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5679 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии145 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });