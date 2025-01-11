Магнитуда второго за сутки землетрясения в Сочи составила 3,9

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Магнитуда повторного землетрясения в районе Сочи составила 3,9, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На глубине 5 км у города-курорта Сочи зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,9 по шкале Рихтера, интенсивностью 3 балла. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новое землетрясение произошло в Сочи вечером в субботу.

Утром в субботу сообщалось о землетрясении близ Сочи на глубине 5 км магнитудой 3,5.