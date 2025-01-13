Поиск

Johnson & Johnson может купить биотехнологическую Intra-Cellular дороже $10 млрд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson ведет переговоры о покупке разработчика препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы Intra-Cellular. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их данным, о сделке могут объявить уже в ближайшее время на ежегодной отраслевой конференции JPMorgan в Сан-Франциско. При этом не исключается и появление другого претендента на покупку Intra-Cellular.

Intra-Cellular в числе прочего разрабатывает лекарства от депрессии, тревожного расстройства и болезни Паркинсона. Ее рыночная стоимость на пятницу составляла порядка $10 млрд. По словам источников FT, компанию наверняка продадут с премией к рынку.

Таким образом, сделка может стать крупнейшей в секторе биотехнологий с момента покупки Seagen компанией Pfizer за $43 млрд в 2023 году.

Johnson & Johnson Intra-Cellular США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Губернатор Калифорнии не исключил рекордного ущерба от нынешних лесных пожаров

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 человек

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 января

Президент Хорватии Миланович добился переизбрания

Рейтинг Макрона опустился до 21%

Рейтинг Макрона опустился до 21%

Что произошло за день: воскресенье, 12 января

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

"Роскосмос" опубликовал новый спутниковый снимок лесных пожаров в США

Азербайджанские СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа в Сербию

Азербайджанские СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа в Сербию

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 января

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5685 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе217 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2088 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });