Johnson & Johnson может купить биотехнологическую Intra-Cellular дороже $10 млрд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson ведет переговоры о покупке разработчика препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы Intra-Cellular. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их данным, о сделке могут объявить уже в ближайшее время на ежегодной отраслевой конференции JPMorgan в Сан-Франциско. При этом не исключается и появление другого претендента на покупку Intra-Cellular.

Intra-Cellular в числе прочего разрабатывает лекарства от депрессии, тревожного расстройства и болезни Паркинсона. Ее рыночная стоимость на пятницу составляла порядка $10 млрд. По словам источников FT, компанию наверняка продадут с премией к рынку.

Таким образом, сделка может стать крупнейшей в секторе биотехнологий с момента покупки Seagen компанией Pfizer за $43 млрд в 2023 году.