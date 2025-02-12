Johnson & Johnson намерена продать подразделение Cerenovus

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson намерен продать подразделение Cerenovus, фокусирующееся на решениях для лечения ишемического инсульта, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, J&J рассчитывает на оценку Cerenovus в $1-1,5 млрд.

Компания уже обращалась к фондам прямых инвестиций и стратегическим покупателям, чтобы оценить потенциальный интерес к подразделению, отмечают источники.

J&J стремится реорганизовать бизнес в сфере медицинских технологий, частью которого является Cerenovus, пишет FT. В прошлом году этот бизнес принес ей $31,8 млрд выручки при общем доходе компании в $88,8 млрд.

По словам источников, сохраняется возможность того, что J&J оставит Cerenovus за собой.