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Британия и Маврикий достигли прогресса в переговорах о соглашении по архипелагу Чагос

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Представители Великобритании и Маврикия провели переговоры о будущем архипелага Чагос, по итогам которых сторонам удалось добиться значительного прогресса, сообщили в понедельник в британском МИД.

"Достигнут значительный прогресс. Продолжаются обсуждения с целью достижения соглашения, которое будет отвечать интересам обеих сторон", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте правительства королевства.

Согласно заявлению, стороны "подтвердили приверженность заключению договора, предусматривающего суверенитет Маврикия над архипелагом Чагос, что обеспечило бы долгосрочное, безопасное и эффективное функционирование базы на атолле Диего-Гарсия".

В декабре прошлого года замглавы британского МИД Стивен Даути заявил, что Лондон по-прежнему намерен реализовать соглашение о возврате Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане.

В начале октября стало известно, что после многолетних споров Лондон передаст Маврикию суверенитет над Чагосом, включая атолл Диего-Гарсия; однако находящаяся на нем военная база останется под юрисдикцией Вашингтона и Лондона как минимум на 99 лет. Но на тот момент британское правительство лишь завершало оформление договора. После выборов на Маврикии сменился кабмин: с 13 ноября 2024 года у власти находится новое правительство во главе с премьером Навинчандром Рамгуламом.

Премьер позднее заявил, что возобновит переговоры по соглашению. По его словам, нынешний вариант договора "не дает той выгоды, которую мог бы ожидать народ". В то же время он выразил желание добиться соглашения с Лондоном.

В 2019 году Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Великобритания должна передать контроль над Чагосом Маврикию. Однако британская сторона выразила несогласие с этим решением, после чего Маврикий обратился за поддержкой к Генассамблее (ГА) ООН. ГА приняла резолюцию, согласно которой Лондон должен был "вывести колониальную администрацию" с островов. Однако британские власти поначалу этого не сделали.

В течение нескольких десятилетий принадлежность архипелага Чагос оспаривалась. Спор между странами связан с решением Лондона отделить Чагос от Маврикия в 1965 году и создать там, на самом большом из островов - Диего-Гарсии, военную базу совместно с США. При этом британские власти выселили коренное местное население.

Наличие на Диего-Гарсии крупной американской базы делает Чагос ключевым со стратегической точки зрения архипелагом.

Великобритания Маврикий Чагос
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