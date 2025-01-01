В Брюсселе в новогоднюю ночь подожгли 25 автомобилей

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Брюсселе в новогоднюю ночь были подожжены 25 автомобилей, полицейские задержали 64 нарушителей порядка, сообщают бельгийские СМИ.

В некоторых кварталах приходилось тушить сразу по несколько горящих машин. Также пожарных вызывали для тушения подожженных контейнеров для мусора, кустарников и деревьев.

Пожарных охраняли полицейские, чтобы хулиганы не мешали им работать.

Есть пострадавшие от манипуляций с фейерверками, продажа и использование которых запрещены во всем Брюссельском столичном регионе.

Полиции пришлось вмешиваться из-за нарушений общественного порядка более 300 раз, еще до наступления полночи было произведено 64 ареста.