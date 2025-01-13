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В Израиле не получали от ХАМАС ответа на проект соглашения по урегулированию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В израильском правительстве в понедельник заявили, что сообщение об ответе группировки ХАМАС на проект соглашения о прекращении огня не соответствует действительности, сообщает The Times of Israel.

"Израильские официальные лица опровергли информацию о том, что ХАМАС передал ответ на итоговый проект соглашения", - говорится в сообщении.

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Изначально информацию об ответе группировки распространило телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники.

Ранее в понедельник источники Associated Press сообщали, что посредники от США и арабских стран сумели достичь значительного прогресса для заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС. Источники отметили, что участники переговоров со стороны Израиля и ХАМАС передадут составленный в ночь на понедельник проект соглашения своим лидерам для рассмотрения и утверждения.

Агентство подчеркивает, что стороны переговоров стремятся заключить соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 января 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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