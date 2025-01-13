Байден заявил, что Америка стала сильнее за время его президентства
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что укрепил мощь страны.
"По сравнению с тем, что было четыре года назад, Америка сильнее, наши альянсы сильнее, наши противники и соперники слабее", - сказал Байден, выступая в Госдепе.
По его словам, США нарастили свои возможности, в частности, в сфере дипломатии и обороны.
"По моему мнению, благодаря нашей администрации США одерживают победу в конкуренции в мире", - добавил он.