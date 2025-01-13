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В Кремле следят за риторикой команды Трампа по Украине

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Говорить о возможных изменениях в риторике Белого Дома относительно ситуации на Украине можно будет только после начала работы новой администрации США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать недавнее заявление будущего советника по национальной безопасности избранного президента США Майка Уолтца, который фактически признал, что Украина не сможет вернуть все территории, которые находятся под контролем России.

"Мы видели, конечно, мы самым тщательным образом эти интервью отслеживаем. Но, все-таки, говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю или после уже официальных назначений. Потому что пока речь идет об избранном президенте США, речь идет о его такой эвентуальной команде", - сказал Песков.

Он еще раз подчеркнул, что пока подобные заявления звучат от людей, не назначенных официально на свои должности.

"И пока ближайшие семь суток, все-таки, будет Байден и его команда "рулить" процессом", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США Украина Дональд Трамп Майкл Уолтц Джо Байден
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