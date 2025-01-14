Усиление присутствия НАТО в Балтийском море пока будет временным

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Операция НАТО под кодовым названием "Балтийская стража 25" (Baltycka Warta 25) по усилению присутствия в Балтийском море будет проводиться 90 дней с возможностью продления, заявил в Хельсинки премьер-министр Польши Дональд Туск. Его цитирует агентство PAP.

По его словам, речь не идет о "создании нового метода работы, который представлял бы собой отдельную полицейскую миссию в Балтийском море".

"Однако мы считаем реакцию НАТО достаточной на данном этапе", - добавил он.

"Все участники сегодняшней встречи отметили, что это не может ограничиваться 90 днями, что страны, граничащие с Балтийским морем, включая Польшу, нуждаются в постоянном и эффективном контроле безопасности. И согласились со сроком в 90 дней, но с вариантом продления усиления военного контроля в Балтийском море", - сказал польский премьер-министр.

Корабли усиления Североатлантического альянса останутся в Балтийском море до конца февраля, заявил через пресс-службу правительства премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

"В настоящее время планируется, что корабли союзников останутся в Балтийском море до конца февраля. Что будет дальше, зависит от оценки угрозы", - сказал он.

Комментируя прошедший в Хельсинки саммит балтийских стран НАТО, он отметил, что "это важный сигнал нашим противникам не планировать враждебных действий против нашей инфраструктуры".

По словам премьер-министра, обсуждались также дальнейшие ограничения деятельности российского "теневого флота", одним из средств которых являются санкции Евросоюза.

"Мы ищем возможности налагать санкции не только на компании и частных лиц, но и на суда. Это означает, что этим судам больше не будут предоставляться какие-либо услуги в Европейском союзе, и здесь не рекомендуется иметь с ними дело", - сказал Михал.

Он сообщил, что призвал в Хельсинки страны региона Балтийского моря заключить соглашение о сотрудничестве в целях защиты и улучшения критически важной морской инфраструктуры и что на встрече высокого уровня было также объявлено об усилении присутствия НАТО в Балтийском море.

"Цель состоит в том, чтобы каждое государство-член делилось своими возможностями, информацией и ресурсами, чтобы вместе мы могли лучше защищать и улучшать критически важные соединения", - пояснил премьер-министр Эстонии.

Он добавил, что в дополнение к региональному сотрудничеству необходимо использовать различные возможности в рамках НАТО и ЕС.

После саммита в Хельсинки президент Финляндии Александр Стубб представил 10 пунктов договоренностей по обеспечению безопасности в Балтии.

"Безопасность в регионе Балтийского моря будет укрепляться за счет военного присутствия и технологических решений", - сказал он и пообещал жесткие меры в отношении теневого флота России.