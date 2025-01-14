Принцесса Уэльская заявила, что у нее наступила ремиссия рака

Фото: Chris Jackson/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Принцесса Уэльская Кэтрин во вторник сообщила, что у нее началась ремиссия рака, но ей необходимо время для полного восстановления.

"Я испытываю облегчение сейчас, находясь в ремиссии. Я продолжаю сосредотачиваться на выздоровлении. Как знает любой, кто сталкивался с диагнозом рака, нужно время, чтобы вернуться к новой реальности", - приводит телеканал Sky News слова супруги принца Уильяма.

Она поблагодарила всех, кто оказывал поддержку ей и ее семье во время болезни.

В марте 2024 года принцесса Уэльская заявила, что начала проходить лечение от рака. Других данных о поставленном ей диагнозе принцесса не сообщила. В сентябре прошлого года стало известно, что она завершила курс химиотерапии от рака.

Принцесса Уэльская Кэтрин родилась 9 января 1982 года в Рединге. В 2011 году вышла замуж за старшего сына нынешнего короля Великобритании - принца Уильяма, став герцогиней Кембриджской. После смерти королевы Елизаветы II получила титул принцессы Уэльской, так как ее супруг стал наследным принцем.