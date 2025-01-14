Поиск

Принцесса Уэльская заявила, что у нее наступила ремиссия рака

Принцесса Уэльская заявила, что у нее наступила ремиссия рака
Фото: Chris Jackson/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Принцесса Уэльская Кэтрин во вторник сообщила, что у нее началась ремиссия рака, но ей необходимо время для полного восстановления.

"Я испытываю облегчение сейчас, находясь в ремиссии. Я продолжаю сосредотачиваться на выздоровлении. Как знает любой, кто сталкивался с диагнозом рака, нужно время, чтобы вернуться к новой реальности", - приводит телеканал Sky News слова супруги принца Уильяма.

Она поблагодарила всех, кто оказывал поддержку ей и ее семье во время болезни.

В марте 2024 года принцесса Уэльская заявила, что начала проходить лечение от рака. Других данных о поставленном ей диагнозе принцесса не сообщила. В сентябре прошлого года стало известно, что она завершила курс химиотерапии от рака.

Принцесса Уэльская Кэтрин родилась 9 января 1982 года в Рединге. В 2011 году вышла замуж за старшего сына нынешнего короля Великобритании - принца Уильяма, став герцогиней Кембриджской. После смерти королевы Елизаветы II получила титул принцессы Уэльской, так как ее супруг стал наследным принцем.

Великобритания Принцесса Уэльская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Санду пообещала компенсировать предприятиям до 50% расходов на энергоресурсы

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Пожары в Калифорнии могли нанести ущерб на сумму до $275 млрд

Выбросы парниковых газов в Евросоюзе в 2023 году сократились на 7%

Выбросы парниковых газов в Евросоюзе в 2023 году сократились на 7%
Военная операция на Украине

Патрушев заявил, что переговоры по Украине должны вести Россия и США

Испания планирует ввести 100% налог на покупку недвижимости для нерезидентов ЕС

Испания планирует ввести 100% налог на покупку недвижимости для нерезидентов ЕС
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС могут объявить о заключении перемирия уже 14 января

Израиль и ХАМАС могут объявить о заключении перемирия уже 14 января

Количество судов под ложным флагом с марта 2023 года удвоилось

Bloomberg сообщил об обсуждении продажи американского бизнеса TikTok Илону Маску

Bloomberg сообщил об обсуждении продажи американского бизнеса TikTok Илону Маску
Обострение палестино-израильского конфликта

Источники назвали первым шагом перемирия Израиля и ХАМАС освобождение трех заложников

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе235 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5696 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2096 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });