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Кандидат на пост главы Пентагона допустил появление у США современной ядерной триады

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - США следует вести с другими странами переговоры по контролю над вооружениями, а если это окажется невозможным - работать над модернизацией ядерного арсенала, над созданием современной ядерной триады, заявил кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.

"США следует работать с другими над контролем над вооружениями, если это будет соответствовать американским интересам. В настоящее время ни Китай, ни Россия не ограничены какими бы то ни было соглашениями, ограничивающими ядерные силы. Пекин и Москва с 2020 года отвергали американские предложения по снижению риска применения ядерного оружия", - говорится в опубликованных во вторник ответах Хегсена на вопросы сенаторов США.

"Если у нас не будет партнеров для диалога, то Пентагон будет работать над тем, чтобы у нас была современная ядерная триада, которая позволит предотвращать конфликты, и будет поддерживать наших партнеров и союзников", - добавил он.

Хегсет подчеркнул, что "в последние годы Китай, Россия и КНДР существенно расширили возможности своих ядерных сил. Это коснулось боеголовок, средств доставки, систем управления. Такое положение вещей - все большая угроза для США и их союзников".

Китай Пентагон США Пит Хегсет
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