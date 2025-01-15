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Молдавия получит грант от США на $70 млн на развитие транспортной инфраструктуры

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Молдавия получит грант от США в размере 1,3 млрд леев ($70 млн по текущему курсу - ИФ), средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры и повышение киберустойчивости, сообщила пресс-служба молдавского правительства.

Соглашение о привлечении гранта в среду подписали премьер-министр Молдавии Дорин Речан и глава миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в республике Джон Аллело.

В сообщении уточняется, что часть выделенной суммы будет направлена на проекты по развитию транспортной инфраструктуры для улучшения торгово-экономического сотрудничества между Молдавией и Украиной. Кроме того, средства предназначены для строительства парковок для грузовых автомобилей вблизи госграниц, закупки оборудования и предоставления технической помощи в целях развития мультимодального логистического центра в Берештах.

Часть гранта пойдет на повышение киберустойчивости государственных и общественных учреждений. Помощь будет включать в себя обучение кибербезопасности и развитие соответствующих навыков по предвидению и реагированию на киберугрозы.

Соглашение о помощи в целях развития между правительствами Молдавии и США для обеспечения основанного на евроинтеграции экономического роста в республике было подписано в сентябре 2016 года.

За 30 лет партнерства с правительством Молдавии USAID реализовало более 130 проектов на $2,1 млрд.

Молдавия США
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