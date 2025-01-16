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Молдавия закупит энергонакопитель на 75 МВт за счет средств США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Молдавии объявило тендер для покупки аккумуляторной системы накопления энергии (BESS) мощностью 75 МВт, а также двигателей внутреннего сгорания мощностью 22 МВт.

Как сообщило ведомство, закупка проводится в рамках проекта энергетической безопасности при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

"Первым этапом тендера является установка компонента аккумуляторной батареи мощностью 30 МВт. Подписание контракта запланировано на ближайшие несколько недель, а работы планируется завершить к концу сентября 2026 года. Системы хранения будут установлены на предприятии CET Nord в Бельцах", - сообщило Минэнерго.

Система хранения повысит надежность электросетей Молдавии и будет способствовать импорту электроэнергии из Румынии, Украины и стран ЕС. Кроме того, она поддержит гибкость и стабильность электросети в условиях колебаний спроса на электроэнергию.

Правительство США предоставило для реализации проекта через USAID $85 млн. Эта финансовая поддержка является частью общей помощи в более чем $300 млн, выделенной США для укрепления энергетической безопасности Молдавии, отмечается в сообщении.

Минэнерго также сообщило, что Молдавия продолжает работу по строительству воздушной ЛЭП Вулкэнешть-Кишинев в рамках проекта межсетевого соединения с Румынией. ЛЭП будет введена в эксплуатацию в конце 2025 года.

В связи с прекращением поставок российского газа через Молдавию в Приднестровье с 1 января этого года правобережье лишилось поставок электроэнергии от МолдГРЭС (левобережье). В связи с этим было объявлено чрезвычайное положение в энергетике и резко вырос импорт электроэнергии из Румынии. По оценкам Минэнерго, в периоды пикового потребления электроэнергии ее дефицит для правобережья может достигать 60 МВт. В связи с этим власти Молдавии настоятельно призывают население и промышленный сектор экономить электроэнергию, чтобы избежать ее возможных отключений.

USAID Минэнерго Молдавия США Приднестровье
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