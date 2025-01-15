Times of Israel сообщила, что власти Израиля одобрят соглашение о перемирии с ХАМАС в четверг

В канцелярии Нетаньяху сообщили, что детали соглашения еще дорабатываются

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Кабинет министров Израиля по вопросам безопасности в четверг проведет встречу, на которой одобрит соглашение о перемирии с ХАМАС, сообщает в среду The Times of Israel.

По данным израильских СМИ, встреча начнется в 11:00 по местному времени (12:00 по по Москве).

Вместе с тем Associated Press со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщает, что не все аспекты соглашения до конца проработаны, однако власти страны надеются, что "детали будут согласованы этой ночью".

Официально ни одна сторона конфликта пока не подтвердила заключение соглашения.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что получил информацию о достижении соглашения по освобождению израильских заложников, которые содержатся в секторе Газа.