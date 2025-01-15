США добавили в санкционный список турецкую верфь Kuzey Star Shipyard

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - США включили в санкционный список турецкую судоверфь Kuzey Star Shipyard Maritime Industry and Trade (North Star Shipyard), сообщил Минфин США.

В документе говорится, что компания связана с ФГУП "Атомфлот" (структура госкорпорации "Росатом").

Как сообщалось, в июне 2021 года "Атомфлот" после проведения двух конкурсов по поиску подрядчика заключил контракт на строительство плавучего дока с компанией Kuzey Star Shipyard (Турция).

ФГУП "Атомфлот" был включен в санкционный список США в мае 2023 года.