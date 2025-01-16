Минобороны поражена инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа Украины

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило, что в результате группового удара 15 января поражена наземная инфраструктура подземного хранилища газа Украины в городе Стрый Львовской области.

В заявлении ведомства говорится, что утром 15 января Вооруженными силами РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины.

В Минобороны РФ заявили, что это был ответ на удары с территории Украины вглубь России ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае с целью срыва подачи газа по трубопроводу "Турецкий поток".

"Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области", - говорится в заявлении российского Минобороны.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку и любые провокации киевского режима не останутся без ответа", - подчеркнули в министерстве.