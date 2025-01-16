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В ЕС не видят риска срыва газоснабжения из-за российской атаки по газохранилищу на Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия проинформирована об ударе российских ВС по газохранилищу на западе Украины, но пока не наблюдает угроз для газоснабжения ЕС, заявила на брифинге представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы поддерживаем постоянный контакт с украинцами для оценки размеров ущерба, но также для того, чтобы иметь информацию о возможных осложнениях газоснабжения. По нашей последней информации, нет непосредственных рисков для безопасности снабжения газом ЕС. Мы внимательно следим за ситуацией вместе с секретариатом Европейского энергетического сообщества", - сообщила она.

По ее словам, "украинская (энергетическая) система подвержена невероятному давлению из-за постоянных хирургических атак российских сил".

"ЕС, конечно, готов помогать. Мы поддерживаем украинский народ и продолжаем оказывать беспрецедентную помощь", - резюмировала представитель ЕК.

Минобороны России заявило, что в результате группового удара 15 января поражена наземная инфраструктура подземного хранилища газа Украины в городе Стрый Львовской области. ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, говорилось в пресс-релизе. Минобороны назвало это ответом на удары с территории Украины вглубь России ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow британского производства, а также на попытку атаки по компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае с целью срыва подачи газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Минобороны Турецкий поток Стрый Львовская область Анна-Кайса Итконен Украина Еврокомиссия
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