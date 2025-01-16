Эстония направит более 30 млн евро на укрепление границы с Россией

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг выделило 30,5 млн евро на укрепление эстонско-российской границы, сообщает пресс-служба кабмина.

"Большое внимание уделяется укреплению и расширению инфраструктуры восточной границы, развитию возможностей наблюдения. На эти цели будет выделено около 18 миллионов евро. На восточной границе и в четырех крупнейших городах Эстонии будут созданы возможности для наблюдения и противодействия с помощью беспилотников. На эти мероприятия будет выделено около 12,5 млн евро", - говорится в сообщении для прессы.

Ранее министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс (Lauri Laanemets) сказал журналистам, что он внес в правительство предложение о выделении средств на обновление технических решений, установленных в начале строительства пограничной инфраструктуры, достройку подъездных дорог и дополнительные системы телекоммуникации. Ляэнеметс добавил, что Эстония также хочет создать на границе систему защиты от беспилотных летательных аппаратов, позволяющую обнаруживать и отражать атаки дронов.

Средства выделяются в рамках пакета утвержденных в четверг инвестиций в национальную оборону в размере 219 млн евро.