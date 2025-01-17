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ЕС окажет гуманитарную помощь сирийцам на 235 млн евро в 2025 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о новом пакете гуманитарной помощи сирийцам как в Сирии, так и в соседних странах, на сумму 235 млн евро в 2025 году.

"ЕС по-прежнему привержен поддержке сирийцев в их стремлении к восстановлению, миру и безопасному будущему. Давайте помнить, что ужасный гуманитарный кризис, затрагивающий их, не исчез с падением режима", - заявила член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб, которая в пятницу находится в Сирии.

Она пообещала помощь наиболее уязвимым слоям сирийского населения "в 2025 году и далее".

Первый из членов исполнительной коллегии ЕС, который посещает Сирию после режима Асада, Лябиб встречается с представителями переходного правительства, а также партнерами ЕС и сирийскими организациями гражданского общества для обсуждения неотложных гуманитарных проблем и потребностей. Затем она направится в Иорданию, где продолжит обсуждать вопросы помощи с местными властями, представителями агентств ООН и другими ключевыми гуманитарными партнерами. Запланирована ее встреча с сирийскими беженцами, сообщили в Еврокомиссии.

Новое финансирование ЕС направлено на предоставление экстренной гуманитарной помощи, включающей продовольствие для недоедающих сирийцев по всей стране, а также медицинские материалы и основные медицинские услуги.

Выделяемые средства также рассчитаны на защиту уязвимых слоев населения от насилия и эксплуатации; предоставление убежища людям, перемещенным в результате конфликта; обеспечение доступа к безопасной питьевой воде и санитарным условиям, распределение денежных выплат для удовлетворения основных потребностей, образовательную поддержку пострадавших от военных действий детей, поясняют в Брюсселе.

В Еврокомиссии напоминают, что за последние 13 лет ЕС и его государства-члены мобилизовали более 33,3 млрд евро на гуманитарную, экономическую и другие виды помощи, что поддержало сирийцев как внутри страны, так и по всему региону.

Вместе с тем отмечается, что число людей, нуждающихся в жизненно важной гуманитарной помощи, продолжает расти с 2020 года, достигнув 16,7 млн человек в 2024 году, что является рекордным показателем с начала кризиса в 2011 году.

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