Глава Минфина США исключил возможность дефолта по госдолгу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - США никогда не допустят дефолта по своим долговым обязательствам, заявил CBS министр финансов страны Скотт Бессент

"Соединенные Штаты Америки никогда не допустят дефолта, этого никогда не случится", - сказал он.

Глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон в ходе Национального экономического форума Рейгана в Калифорнии 30 мая предупредил, что американский рынок облигаций просядет под весом растущего госдолга страны.

"На рынке облигаций будет трещина, - сказал Даймон. - Это случится. И я говорю это своим регуляторам, некоторые из вас в этом зале, я говорю вам, что это случится, и вы запаникуете".

Бессент не согласился с банкиром.

"Я давно знаю Джейми, и всю свою карьеру он делает такие прогнозы, - отметил министр. - К счастью, ни один из них не сбылся".

Бюджетное управление Конгресса (CBO) в марте заявляло, что в ближайшие годы уровень долга США превзойдет пик 1940-х годов.

В прошлом месяце рейтинговое агентство Moody's лишило страну высшего кредитного рейтинга AAA.

Палата представителей Конгресса США в мае одобрила бюджетный законопроект президента Дональда Трампа. По мнению некоммерческой организации Committee for a Responsible Federal Budget ("Комитет по ответственному федеральному бюджету"), вступление этого закона в силу увеличит долг страны примерно на $3 трлн в ближайшие десять лет. Его еще предстоит рассмотреть Сенату.

Законопроект также предусматривает увеличение потолка госдолга на $4 трлн.

Администрация Трампа настаивает, что дефицит бюджета из-за законопроекта не вырастет, а прогнозисты не принимают во внимание импульс, который он придаст экономическому росту.

"Говорю вам, это сократит дефицит, - заявил NBC спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон. - Мы стимулируем невероятный экономический рост".

По словам Бессента, многие прогнозы также не учитывают существенного прироста бюджетных доходов от новых импортных пошлин, который может составить триллионы долларов.

"Дефицит в этом году будет ниже, чем в прошлом, а через два года снизится снова", - сказал министр.