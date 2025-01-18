Лукашенко помиловал еще 23 осужденных за экстремистские преступления

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, осужденных за преступления экстремистской направленности, сообщила пресс-служба президента в субботу.

"Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Среди помилованных три женщины и 20 мужчин, 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один - многодетный отец", - говорится в сообщении.

В декабре 2024 года президент Белоруссии помиловал 49 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. В ноябре аналогичное решение было принято в отношении 63 осужденных, в сентябре - 67, в августе - 30.

В конце октября Лукашенко заявил, что возглавляемая генпрокурором республики комиссия займется вопросами помилования этих осужденных. Кроме того, белорусский лидер заявил о готовности рассмотреть ходатайство о помиловании Марии Колесниковой, которая возглавляла штаб Виктора Бабарико в ходе президентской кампании в Белоруссии 2020 года, а после его ареста стала представителем объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.