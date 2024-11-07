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Лукашенко помиловал 31 осужденного за экстремизм

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 31 человека, осужденного за преступления экстремистской направленности, сообщили в пресс-службе президента в четверг.

"Помилованы 2 женщины и 29 мужчин. 17 имеют хронические заболевания, 3 являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них 7 - многодетные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденные освобождены от основного наказания без снятия судимости. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их поведением.

В августе и сентябре текущего года президентом Белоруссии были помилованы по 30 осужденных за экстремистские преступления.

В конце октября Лукашенко заявил, что возглавляемая генпрокурором республики комиссия займется вопросами помилования осужденных за преступления экстремистской направленности. Также он заявил о готовности рассмотреть ходатайство о помиловании Марии Колесниковой. Колесникова возглавляла штаб Виктора Бабарико в ходе президентской кампании в Белоруссии 2020 года. После ареста Бабарико стала представителем объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Александр Лукашенко Белоруссия
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