ВВС Израиля наносят авиаудары по целям в секторе Газа

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Израильская армия сообщает об авиаударах по целям в секторе Газа. Как сообщает The Times of Israel, военные обещают раскрыт детали позднее.

Ранее в воскресенье глава пресс-службы Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС не соблюдает условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Между тем ХАМАС заявляет о восьми погибших в результате ударов израильских военных с момента, когда должен был начаться режим прекращения огня.

Израильская сторона сообщала, что власти страны не будут выполнять условия соглашения о перемирии, пока не получат имена всех заложников, которых в воскресенье должен освободить ХАМАС. Движение объяснило техническими причинами задержку с передачей списка Израилю.