Что произошло за день: воскресенье, 19 января

ХАМАС освободил трех израильских заложниц, в секторе Газа объявлен режим прекращения огня, TikTok стал недоступен в США, Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ХАМАС освободил трех израильских заложниц в рамках соглашения о прекращении огня. Они уже вернулись на территорию Израиля. ХАМАС передал Израилю список заложников к освобождению с опозданием, объяснив это "техническими причинами". Получив список, израильские власти объявили о введении режима прекращения огня с 11:15 (12:15 по Москве).

- Три израильских министра из ультраправой партии "Оцма Йехудит" подали в отставку из-за соглашения с ХАМАС о прекращении огня. Это министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху, министр развития Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Партия "Оцма Йехудит" также объявила о выходе из правящей коалиции.

- Специалисты приступили к откачке мазута из танкера "Волгонефть 239". Ранее сообщалось, что всего в четырех танках судна находится почти 1 500 тонн мазута.

- TikTok стал недоступен в США, он пропал из магазинов приложений. Избранный президент США Дональд Трамп пообещал отсрочить запрет соцсети в стране. Ранее Верховный суд США единогласно поддержал федеральный закон о запрете приложения TikTok.

- Ислам Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Он победил бразильца Ренато Мойкано.