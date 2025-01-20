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Трамп пообещал вернуть Штатам процветание после четырех лет "упадка"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне накануне инаугурации, пообещал радикальные перемены в течение следующих четырех лет.

"Завтра в полдень опустится занавес на четыре долгих года упадка Америки, и мы начнем совершенно новый день американской силы и процветания, достоинства и гордости", - сказал 47-й американский президент.

Он заявил о намерении "положить конец правлению" "коррумпированного политического истеблишмента в Вашингтоне".

"Мы собираемся остановить вторжение на наши границы. Мы собираемся вернуть наши богатства. Мы собираемся разблокировать добычу "жидкого золота", которое находится прямо у нас под ногами. (...) Мы собираемся вернуть закон и порядок в наши города", - сказал Трамп.

Он также добавил, что собирается "вернуть патриотизм в школы" и "изгнать радикальные левые идеологии из наших вооруженных сил и из нашего правительства".

Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник принесет присягу в качестве 47-го президента Соединенных Штатов на церемонии в Вашингтоне.

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