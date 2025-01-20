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Британский премьер надеется на продолжение "особых отношений" с США при Трампе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил Дональда Трампа с предстоящим позднее в понедельник вступлением в должность президента США и выразил надежду на углубление отношений между двумя странами.

"На протяжении столетий отношения между нашими двумя странами были отношениями сотрудничества, кооперации и прочного партнерства" - говорится в послании Стармера Трампу, распространенном канцелярией премьера.

Он выразил надежду, что "особые отношения между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами будут продолжать процветать в течение многих лет".

Стармер также заявил: "Мы продолжим строить (трансатлантические отношения - ИФ) на незыблемых основах нашего исторического альянса, вместе решая глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и принимая наше партнерство на новом уровне, ориентированное на общие возможности для будущего роста".

Британия Кир Стармер США Дональд Трамп
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