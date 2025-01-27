Трамп обсудил с британским премьером заложников в Газе и экономическое сотрудничество

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе состоявшийся телефонной беседы обсудили вопросы, касающиеся освобождения ХАМАС заложников из сектора Газа, а также сотрудничество в области экономики, сообщил Белый дом.

"Лидеры обсудили недавнее освобождение израильско-британской гражданки Эмили Дамари из плена ХАМАС и то, как обе страны могут содействовать справедливым двусторонним экономическим отношениям", - говорится в сообщении.

Накануне Трамп заявил журналистам, что Стармер проделал очень хорошую работу, отметив, что поддерживает с ним хорошие отношения.

Также президент США сообщил, что Великобритания, возможно, станет одной из первых стран, которую он посетит.

"Это может быть Саудовская Аравия, это может быть Великобритания. Традиционно это может быть Великобритания", - сказал он.

Guardian, комментируя эти заявления, пишет, что ранее британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил, что Стармер посетит Вашингтон для переговоров с Трампом в течение следующих нескольких недель.