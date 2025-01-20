Байден "превентивно" помиловал бывшего "архитектора" борьбы против COVID-19

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в последние часы на этом посту помиловал бывшего советника по борьбе с пандемией COVID-19 Энтони Фаучи, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и членов Палаты представителей, занимавшихся расследованием событий 6 января 2021 года, говорится в заявлении Белого дома.

"Я решил воспользоваться своими полномочиями, чтобы помиловать генерала Марка Милии, доктора Энтони Фаучи и членов Конгресса и сотрудников, находящихся в специальном комитете (по событиям 6 января - ИФ), а также полицейских Капитолия США и округа Колумбия, которые свидетельствовали перед этим комитетом", - сообщается в заявлении, опубликованном в понедельник.

Байден отмечает, что принял такие решения, потому что "государственные служащие становились объектом продолжающихся угроз и запугивания", а в некоторых случаях им угрожали уголовным преследованием. В числе таких людей он называет Фаучи, Милли и других получивших от него помилование.

Всем людям, получившим помилование от Байдена, на данный момент не предъявляли обвинения, поэтому помилование в их случае носит превентивный характер: на случай, если следующая администрация США попытается привлечь кого-то из этих людей к суду.

В свою очередь, Associated Press напоминает, что президент принял эти меры, чтобы помочь перечисленным сотрудникам избежать "мести" администрации избранного президента США Дональда Трампа. Ранее Трамп предупреждал, что у него есть список людей, которых он планирует привлечь к ответственности после вступления в должность.

Трамп в прошлом неоднократно критиковал Фаучи за его стратегию против COVID-19. Милли тоже подвергался критике за то, что незадолго до завершения первого президентского срока Трампа без его ведома контактировал с китайским военным командованием.