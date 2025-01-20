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Трамп не планирует сразу после инаугурации вводить новые торговые пошлины

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп намеревается после инаугурации подписать меморандум с призывом к федеральным ведомствам оценить торговую политику, но пока не планирует вводить новые пошлины на импорт, сообщает в понедельник The Wall Street Journal (WSJ).

"Меморандум не подразумевает никаких новых тарифов. (...) Наоборот, он свидетельствует о том, что в новой администрации все еще идут дебаты по поводу того, как претворить в жизнь предвыборные обещания Трампа о новых пошлинах на импортируемые товары", - информирует издание.

По данным WSJ, меморандум "предписывает федеральным агентствам расследовать и устранять причины сохраняющегося торгового дефицита, а также бороться с несправедливой торговой и валютной политикой других стран". Большое внимание в документе, отмечает издание, уделяется торговым отношениям с Китаем, Канадой и Мексикой.

Источник WSJ, политический советник Трампа, назвал меморандум попыткой "взвешенно" изложить видение избранным президентом торговой политики. По словам советника, меморандум содержит план действий, которые Трамп может предпринять в области торговли.

Инаугурация Трампа состоится позднее в понедельник.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.

Дональд Трамп США Канада Мексика
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