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Трюдо не исключил зеркальных мер в случае введения США пошлин на канадские товары

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Оттава оставляет за собой право дать аналогичный ответ, если администрация президента США Дональда Трампа введет 25-процентные пошлины на ввозимые из Канады товары, заявил во вторник канадский премьер Джастин Трюдо.

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"Я поддерживаю принцип "доллар за доллар" и возможность ввести эквивалентные пошлины. Мы точно рассмотрим этот вариант, если американская администрация решит двигаться в этом направлении", - сказал Трюдо на пресс-конференции во вторник.

В то же время канадский премьер признал, что население как США, так и Канады пострадает от введения какой-либо из стран пошлин.

Трюдо отметил, что "Канада является безопасным и надежным партнером в условиях мировой нестабильности", и подчеркнул, что правительство страны постарается принять все возможные меры для предотвращения появления пошлин США.

"Мы продолжаем взаимодействовать с нашими партнерами, я регулярно общаюсь с президентом Трампом, и мы продолжим наши обсуждения в будущем", - добавил Трюдо.

Кроме того, премьер Канады заверил, что "менее 1% фентанила и нелегальных мигрантов, въезжающих в США, прибывают из Канады". Тем не менее Оттава "уже приняла меры для решения проблем, поднятых президентом Трампом по поводу безопасности границ", указал премьер.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.

Джастин Трюдо Канада США Дональд Трамп
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