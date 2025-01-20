Президент США объявил о создании новой службы по торговым пошлинам

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи объявил о планах создать службу внешних доходов, которая будет регулировать пошлины на ввозимые в США товары.

"Вместо того, чтобы облагать налогами наших граждан, чтобы обогатить другие страны, мы будем устанавливать пошлины и облагать налогами иностранные государства, чтобы обогатить наших граждан. С этой целью мы создаем Службу внешних доходов, которая будет регулировать тарифы, пошлины и доходы", - заявил Трамп.

По словам президента, это приведет к тому, что "в казну США поступит огромное количество денег от иностранных государств".

Он также пообещал "значительно" снизить цены и активно бороться с инфляцией.