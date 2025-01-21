В Финляндии начались испытания вакцины от коронавируса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Финляндии разработчик финской вакцины от коронавируса Rokote Laboratories Finland 21 января начал испытания препарата на людях, передает Yle.

Компания получила разрешение от властей Финляндии на проведение первого клинического исследования этой назальной вакцины.

Исследование проводится в университетской больнице Куопио.

Предполагается, что назальная вакцина компании должна обеспечить сильную иммунную защиту от коронавируса, что предотвращает заражение и размножение вируса. Идея заключается в том, чтобы подавить инфекцию до появления симптомов, тем самым предотвращая распространение вируса. Преимуществом назального введения является также простота, так как это позволит проводить массовые вакцинации населения с меньшими ресурсами и организовывать вакцинации быстро.

Цель исследования - выяснить, вызывает ли новая по технологии и способу введения вакцина достаточный уровень антител против вируса SARS-CoV-2 и его вариантов, а также подтвердить безопасность вакцины.

В исследовании будет определена подходящая доза вакцины, а также изучено, какой способ введения назальной вакцины лучше - спрей или капли. Вакцина будет вводиться здоровым добровольцам в возрасте от 18 до 75 лет. Исследование продлится около четырех месяцев.